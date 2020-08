Coronavirus, in Grecia è formalmente iniziata la seconda ondata (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – In Grecia la pandemia da Coronavirus è già arrivata alla seconda ondata. È quanto ha affermato alla testata britannica The Guardian da Gkikas Magiorkinis, assistente professore di epidemiologia all’università di Atene. “Possiamo dire che la Grecia è entrata formalmente in una seconda ondata di epidemia. Questo è il punto in cui potremmo vincere o perdere la battaglia”, ha detto Magiorkinis. Domenica scorsa il paese ha raggiunto il suo picco di contagi giornalieri da quando è iniziata la pandemia con 203 casi accertati nelle 24 ore. “A meno che non ci sarà un cambiamento nella tendenza a cui stiamo assistendo, è probabile che ... Leggi su quifinanza

