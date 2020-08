“Chi è di scena stasera?”, successo finale con Andrei e il comico De Lucia (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa narrazione fiabesca ed educativa contro la spettacolarizzazione di fatti e notizie: è stato questo il fulcro dello spettacolo dal titolo “Fiabesca – canti e cunti molto bio” che ha concluso la rassegna di Monologhi e Corti Teatrali per la seconda edizione di “Chi è di scena stasera?” organizzata dall’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio di Airola in collaborazione con la Bershit Teatro, nell’ambito di “Progetto Musica Anno XX – Piazze, Chiese, Chiostri”. A immergere il pubblico numeroso del Complesso Turistico My Place di via Caracciano ad Airola nell’originale confronto di due metodi narrativi che testimoniano, da un lato, un tempo fatto di relazioni genuine, di vicinanza e di lentezza e, dall’altro, una contemporaneità spesso ... Leggi su anteprima24

