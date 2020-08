Bielorussia – Rifugiata in Lituania la sfidante di Lukashenko (Di martedì 11 agosto 2020) Svetlana Tikhanovskaya, la candidata dell’opposizione al presidente, rieletto in una tornata elettorale contestata, si è Rifugiata nel Paese baltico. Ad annunciarlo il ministro degli Esteri lituano. Svetlana Tikhanovskaya, la leader dell’opposizione in Bielorussia, si è Rifugiata in Lituania dopo le elezioni, vinte nuovamente da Aleksandr Lukashenko. Ad annunciarlo, su Twitter, il ministro degli Esteri del Paese baltico, dopo che da … Leggi su periodicodaily

