Samsung Galaxy Watch 3 ufficiale con misurazione del livello di ossigeno nel sangue (Di lunedì 10 agosto 2020) Oltre ai nuovi smartphone della famiglia Galaxy Note 20 e ai tablet di fascia alta Galaxy Tab S7 ed S7+, nell’evento della scorsa settimana Samsung ha ufficializzato anche il nuovo smartWatch Galaxy Watch 3, caratterizzato da una ghiera ancora più sottile. Come da tradizione ormai, ancora una volta lo smart Watch arriva in due dimensioni, con cassa da 45 e da 41 mm. In entrambi i casi, ci troviamo davanti un pannello Super AMOLED, ma di dimensioni differenti: 1,4 pollici per il primo e 1,2 pollici per il secondo. Entrambe le varianti godono comunque della certificazione IP68 contro le infiltrazioni di polvere e acqua (i due smartWatch sono impermeabili fino a 5 atmosfere) e di quella contro urti e cadute di grado militare MIL-STD-810G. Al ... Leggi su ilfattoquotidiano

