Salvini e Tridico, bonus boomerang (Di lunedì 10 agosto 2020) Il mistero si infittisce. A ottenere il bonus di 600 euro per le partite Iva in difficoltà da coronavirus sarebbero stati soltanto tre deputati, sebbene in cinque l’avessero chiesto. Nel gioco del cerino, quindi, resterebbero in ballo due leghisti e un grillino (ma secondo alcuni, tra cui l’eurodeputato pentastellato Dino Giarrusso, si tratterebbe di un ex grillino che ora siede nel gruppo Misto). Mentre per Italia Viva Ettore Rosato chiarisce di aver parlato con il presidente dell’Inps Tridico: “Mi ha confermato che nessuno dei nostri ha ricevuto nulla. Sul resto, non sappiamo”. Approfondimenti in corso. I rumors parlamentari parlerebbero di una deputata renziana donna, ma bisognerebbe capire nel caso se l’Inps avesse negato il beneficio o se la richiedente stessa avesse fatto retromarcia. Tuttavia, oltre al ... Leggi su huffingtonpost

