Rocco Casalino dimentica l’ex fidanzato con Gabriele Rossi. E tra i due spunta Gabriel Garko (Di lunedì 10 agosto 2020) Rocco Casalino con Gabriele Rossi. I due sono stati paparazzati per le strade di Roma dopo la cena in un noto ristorante del centro. Sembra che il portavoce del premier abbia chiuso la sua relazione con Josè Carlos Alvarez, mentre si vocifera che l’attore si sia allontanato da Gabriel Garko. Che intanto commenta così. Addio … L'articolo Rocco Casalino dimentica l’ex fidanzato con Gabriele Rossi. E tra i due spunta Gabriel Garko proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

