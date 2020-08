Playoff di B, Spezia-Chievo affidata ad Abbattista (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA - La CAN ha reso nota la designazione arbitrale per Spezia - Chievo , gara di ritorno della prima semifinale dei Playoff di Serie B , 2-0 per i gialloblù l'andata ,, in programma domani, martedì ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Playoff di B, Spezia-Chievo affidata ad Abbattista: Per la semifinale di ritorno al VAR Ghersini, AVAR Ros - calciodangolo_ : ?? Verso la semifinale dei playoff di #SerieB | #SpeziaChievo: statistiche, probabili formazioni e dove vederla in t… - acspezia : Semifinale Playoff Ritorno: Spezia-Chievo: le designazioni arbitrali - tuttofrosinone : Playoff serie B - Il Chievo batte 2-0 lo Spezia - LoSport24 : #SerieB chi andrà in finale playoff? Chi continuerà a sognare la #SerieA? Segui #SpeziaChievo su #DAZN --> -