Libano, il Governo cade sotto i colpi della corruzione. Verso un esecutivo provvisorio (Di lunedì 10 agosto 2020) Il primo ministro libanese Hasan Diab ha annunciato le dimissioni del suo Governo. Lo ha fatto alle 18:30, di oggi 10 agosto, in un discorso in diretta televisiva alla nazione con queste parole: “La corruzione in Libano è più forte dello stato. Questo crimine è il risultato della corruzione endemica e ha chiesto che siano processati i responsabili dell’esplosione mortale’’.L’annuncio del primo ministro arriva mentre cresce la furia dell’opinione pubblica per la tremenda esplosione che ha devastato la capitale. Mentre scriviamo apprendiamo anche che sono stati recuperati altri 5 corpi dall’ammasso di macerie prodotte dall’orribile esplosione avvenuta nel porto di Beirut. Il bilancio è tremendo: 159 morti, almeno 20 ... Leggi su huffingtonpost

