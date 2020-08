Inter – Bayern Leverkusen: 2 – 1, Lukaku la decide ancora (Di lunedì 10 agosto 2020) Cronaca Inter – Bayern Leverkusen Primo tempo Nella prima frazione di Inter – Bayern Leverkusen la squadra di Antonio Cobte subisce il possesso degli avversari. Questo potrebbe essere un problema per la maggior arte dele squadre, ma non per la sua. Infatti dopo 15 minuti Niccolò Barella segna la rete dell’1 – 0. Il giovane centricampista di appropria di una respinta corta della difesa tedesca. L’ex giocatore del Cagliari lascia partire una conclusione imparabile. I nerazzurri raddopiano al minuto 21, grazie alla rete di Romelu Lukaku. L’attaccante belga raccoglie un cross di Ashley Young. Lukaku controlla bene il pallone e infila la sfera in porta. Il Bayern Leverkusen ... Leggi su sport.periodicodaily

