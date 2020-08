I ragazzi in vacanza a Corfù che si tolgono le mascherine perché gli altri non le hanno (Di lunedì 10 agosto 2020) Marco Gasperetti sul Corriere della Sera racconta oggi la storia di sette diciannovenni aretini (sei di Montevarchi e uno di Laterina, un piccolo comune della provincia di Arezzo) risultati positivi al Covid19 dopo aver trascorso le vacanze estive a Corfù, in Grecia. Le loro condizioni sono buone, almeno secondo alcune indiscrezioni. Sono in isolamento e assolutamente dispiaciuti per quello che è accaduto. «Abbiamo avuto la sensazione che in quell’isola greca il virus non fosse mai sbarcato», hanno spiegato i sette giovani raccontando che l’atmosfera lì era molto tranquilla e che nessuna autorità aveva imposto loro l’obbligo di indossare le mascherine. Anche nei locali dove andavano a ballare non c’era alcun tipo ... Leggi su nextquotidiano

