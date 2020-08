“È morta nel sonno”. La nota modella ce l’ha messa tutta, ma ha vinto il male. 33 anni appena compiuti (Di lunedì 10 agosto 2020) Khloe Atkinson ha perso la sua battaglia contro una grave forma di diabete. La storia di Khloe ha del tragico, era una ragazza ombrellino di Formula 1, e nell’ultimo periodo della sua vita ha vissuto un vero e proprio calvario. La ragazza è stata in coma dopo essere diventata cieca da un occhio, lasciata vegetare nel disperato bisogno di un trapianto di rene. Erano trascorsi appena due giorni dal suo 33esimo compleanno, quando Khloe Atkinson ha chiuso gli occhi per non riaprirli mai più. La sua dipartita è avvenuta nelle prime ore di sabato 8 agosto. La famiglia di Khloe Atkinson ha dichiarato in lacrime: “Siamo sbalorditi, abbiamo il cuore spezzato. Non saremo mai più gli stessi senza di lei”. Ha commentato così la famiglia di Khloe, alla vista di un memoriale condiviso sui social media dalla sua amica Kayleigh ... Leggi su caffeinamagazine

Agenzia_Ansa : E' morta #FrancaValeri. L'attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio #ANSA - fattoquotidiano : ADDIO A FRANCA VALERI Un secolo vissuto come la Signorina snob, come la sora Cecioni e Cesira la manicure: i suoi… - LaStampa : È morta ieri nella sua casa di Roma l’attrice Franca Valeri Nata a Milano nel 1920, aveva compiuto 100 anni il 31 l… - CatarinaCabral : RT @angela3nipoti1: Questa Natura Morta , è stata dipinta dal Pittore Olandese ???Jan Davidsz nato nel 1606,fu una delle prime opere acquist… - FlaviaCorda : RT @TgrSardegna: ?? Ragazza trovata morta nel lago del #Coghinas -SS : indagini in corso per ricostruire l'accaduto. Sara' effettuata l'aut… -