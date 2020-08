Coronavirus, scattano i divieti per Ferragosto: la decisione dopo l’aumento dei contagi (Di lunedì 10 agosto 2020) Con il passare delle settimane politici, scienziati e gli stessi cittadini italiani cominciano a interrogarsi sui pericoli di una seconda ondata di Coronavirus. In particolare alla luce dell’impennata di contagi in molti Paesi europei, un aumento che, anche se in misura contenuta, è stato registrato anche in Italia, dove nei giorni scorsi i nuovi positivi sono tornati a crescere superando quota 500 in 24 ore. Dati che preoccupano, soprattutto in vista di Ferragosto, quando le persone si ritroveranno insieme a festeggiare creando assembramenti e aumentando la possibilità di contrarre il covid-19. Per questo motivo amministrazioni locali e Regioni sono corsi ai ripari per mettere in campo divieti che permetteranno di tenere la situazione sotto controllo e scongiurare il più possibile nuovo ... Leggi su caffeinamagazine

