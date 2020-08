Clima, Cdp e Green Climate Fund Onu contro i mutamenti nei mercati emergenti (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA – Cassa Depositi e Prestiti e Green Climate Fund, il fondo globale promosso dalle Nazioni Unite che punta a favorire la realizzazione di investimenti per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo (PVS), hanno sottoscritto l’Accreditation Master Agreement, accordo con cui “CDP diventa ufficialmente la prima istituzione italiana accreditata per beneficiare delle risorse del GCF, porta d’accesso per co-finanziare programmi e progetti a elevato impatto ambientale nei paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti”, precisa una nota. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Clima Cdp Contrasto al cambiamento climatico: CDP e Green Climate Fund insieme Teleborsa Cdp e Green Climate Fund insieme nei mercati emergenti

ROMA (ITALPRESS) – Cassa Depositi e Prestiti e Green Climate Fund, il fondo globale promosso dalle Nazioni Unite che punta a favorire la realizzazione di investimenti per la mitigazione e l’adattament ...

Imprese: Cdp e Green Climate Fund insieme per contrasto cambiamenti climatici in mercati emergenti

Roma, 10 ago 14:11 - (Agenzia Nova) - Cassa depositi e prestiti e Green Climate Fund, il fondo globale promosso dalle Nazioni Unite che punta a favorire la realizzazione di investimenti per la mitigaz ...

ROMA (ITALPRESS) – Cassa Depositi e Prestiti e Green Climate Fund, il fondo globale promosso dalle Nazioni Unite che punta a favorire la realizzazione di investimenti per la mitigazione e l’adattament ...Roma, 10 ago 14:11 - (Agenzia Nova) - Cassa depositi e prestiti e Green Climate Fund, il fondo globale promosso dalle Nazioni Unite che punta a favorire la realizzazione di investimenti per la mitigaz ...