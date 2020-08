Baltimora, esplosione devasta alcune case: ci sono vittime – VIDEO (Di lunedì 10 agosto 2020) A Baltimora, negli Stati Uniti, un’esplosione piuttosto violenta ha distrutto alcune case provocando vittime e feriti. Sconosciuta ancora la causa dell’incidente. Gravissimo quando drammatico incidente a Baltimora, nel Maryland. Nella cittadina statunitense una violenta esplosione ha colpito alcune case, causando (conteggiate fino ad ora) almeno un morto e tre feriti gravi. Ancora sconosciuta la causa che ha portato alla deflagrazione; attualmente sono in corso le operazioni di soccorso di tutti coloro che sono rimasti tra le macerie, tra i quali anche bambini piccoli. In tre sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su bloglive

