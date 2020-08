Aumentano i suicidi in carcere: 34 dall'inizio dell'anno. Antigone: "Il sistema si interroghi sulla sofferenza" (Di lunedì 10 agosto 2020) Ancora tanti suicidi dietro le sbarre. Sono 34 i detenuti che si sono tolti la vita da gennaio ad agosto 2020. Il più giovane aveva solo 23 anni, il più anziano 60. Quasi la metà di loro aveva meno di 40 anni. Vite per lo più giovani finite, per disperazione, senso di impotenza o chissà cos’altro, nei pochi metri quadrati di una cella. Senza che nessuno riuscisse a impedirlo. Non solo nei minuti precedenti al suicidio ma, anche e soprattutto, durante tutto il percorso di detenzione. Il dato - riportato nel rapporto di metà anno dell’Associazione Antigone intitolato ‘Il carcere alla prova della fase due’ - è già allarmante di per sé, ma diventa ancora più preoccupante se si fa ... Leggi su huffingtonpost

