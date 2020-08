Atletica – Diamond League, primo meeting in programma a Montecarlo: tutti gli azzurri presenti in gara (Di lunedì 10 agosto 2020) La Wanda Diamond League torna reale, venerdì 14 agosto a Montecarlo, per il primo meeting del prestigioso circuito internazionale in modalità classica e senza le costrizioni virtuali dettate dalla pandemia, con cinque azzurri in gara. L’appuntamento, nel Principato di Monaco, è di quelli da sgranare gli occhi. Quelli italiani sono puntati soprattutto su Yeman Crippa, al via nei 5000 metri. Il mezzofondista delle Fiamme Oro è reduce dalla magnifica prova sui 1500 di mercoledì scorso a Rovereto in 3:35.26, quarto italiano di sempre e miglior crono dal ’96. La prestazione del 23enne trentino dimostra che, a poco più di un anno dal 13:07.84 di Londra, può puntare a superarsi anche su ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Diamond Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Atletica, Montecarlo stellare per Crippa: sfida i migliori per il record dei 5mila

Bologna, 10 agosto 2020 - Grande show a Montecarlo quando il 14 agosto andrà in scena la prima tappa della Wanda Diamond League di atletica dopo l'emergenza Covid. Per l'Italia gli occhi saranno punta ...

Atletica, Continental Tour 2020: si parte a Turku! L’Italia con 5 azzurri: spiccano Jacobs, Bogliolo e Furlani

Finalmente si incomincia a fare sul serio, sta per iniziare la stagione della grande atletica internazionale dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Si partirà martedì 11 agosto (ore 18.00-20.00) co ...

