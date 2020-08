Anche quest’anno l’estate di Topolino è ricca di sorprese e di storie avvincenti (Di lunedì 10 agosto 2020) Anche quest’anno l’estate di Topolino è ricca di sorprese e di storie avvincenti, scritte e disegnate dai più importanti nomi italiani, che appassioneranno tutti i lettori sotto l’ombrellone (e non solo). Tra i protagonisti della stagione c’è Anche il Maestro Marco Rota, il più “classico” dei grandi autori Disney di casa nostra, che ha realizzato i disegni di Zio Paperone e l’identità perduta, una storia inedita in due parti. Si inizia sul numero 3377, in edicola da mercoledì 12 agosto e si prosegue sul numero 3378 (da mercoledì 19 agosto). Sceneggiata da Vito Stabile, Zio Paperone e l’identità perduta vedrà lo Zione sfidare ancora una volta la Banda ... Leggi su quotidianpost

virginiaraggi : Una fermata dell’arte nel cuore della metro di Roma. Anche quest'anno la stazione metro Cavour, nel quartiere Monti… - crocerossa : ?? C'è sempre bisogno di #sangue, soprattutto durante i mesi estivi quando, a causa delle #vacanze, i #donatori peri… - amnestyitalia : LAMPEDUSA - 22/29 AGOSTO Anche quest'anno torniamo a Lampedusa con il Summer Lab: una settimana per conoscere megli… - DiegoImperatore : Vorrei fosse già capodanno per salutare quest’anno “demmerda”. ???? ?????????? Spero che anche i vostri desideri possano… - PhilipK_Dick : @erredantes Quest'anno, in teoria, doveva uscire negli USA, poi da noi ad inizio 2021.. vedremo con questo Covid se… -