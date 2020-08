'Strada per le ambulanze tra le dune? No, la Riserva va protetta' (Di domenica 9 agosto 2020) "Oggi leggo che una turista chiede al comune sicurezza, accesso per le ambulanze e tanto altro. Ben venga ... di Michele D'Annunzio , m.dannunzio@zonalocale.it , Leggi su zonalocale

Oggi si vota in Bielorussia. La strada per il "cambiamento"

Gli artisti di strada sbarcano a Marina Julia

Dopo il centro di Monfalcone ora il Festival internazionale degli artisti di strada è approdato questo weekend a Marina Julia. In programma laboratori artistici per i più piccoli, le opere d'arte dei ...

Incidente a Porto Torres, una donna al pronto soccorso

Incidente a Porto Torres, verso le 19, nell'incrocio tra via Ettore Sacchi e via Balai, oramai una consuetudine quasi giornaliera per questo tratto di strada. Si sono scontrate una Fiat 500 X e una Su ...

