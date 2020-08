Le Coliche: incredibile ma vero stasera su DMAX (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo aver presentato la serie Jurassic Weekend, la due giorni di programmi dedicati alla preistoria andata in onda nel settembre del 2019, Le Coliche, il duo romano composto dai web creator Claudio e Fabrizio Colica, tornano su DMAX con un nuovissimo appuntamento dal titolo Le Coliche: incredibile ma vero. Le Coliche: incredibile ma vero è uno show nel quale Claudio e Fabrizio vestono i panni di due scienziati e presentano al pubblico gli esperimenti più incredibili del mondo: dall’uomo che sposta un camion di 6,5 tonnellate con la forza dei soli capelli al prestigiatore che taglia un’oliva lanciando una carta da gioco come fosse un pugnale. Le Coliche: incredibile ma vero in ... Leggi su ascoltitv

MusicTvOfficial : Dopo il Jurassic Weekend dello scorso anno, #LeColiche tornano su @dmaxitalia (canale 52) nello speciale di pop-sci… - GenteVipNews : “Le Coliche: incredibile ma vero” -

Ultime Notizie dalla rete : Coliche incredibile Le Coliche su DMax con Incredibile ma Vero domenica 9 agosto Dituttounpop Le Coliche: incredibile ma vero stasera su DMAX

Dopo aver presentato la serie Jurassic Weekend, la due giorni di programmi dedicati alla preistoria andata in onda nel settembre del 2019, Le Coliche, il duo romano composto dai web creator Claudio e ...

Le Coliche su DMax con Incredibile ma Vero domenica 9 agosto

Le Coliche il divertente duo comico romano che ha raggiunto il successo sul web con divertenti video comici legati all’attualità e alla romanità, dopo il successo della Jurassic Weekend dello scorso a ...

Dopo aver presentato la serie Jurassic Weekend, la due giorni di programmi dedicati alla preistoria andata in onda nel settembre del 2019, Le Coliche, il duo romano composto dai web creator Claudio e ...Le Coliche il divertente duo comico romano che ha raggiunto il successo sul web con divertenti video comici legati all’attualità e alla romanità, dopo il successo della Jurassic Weekend dello scorso a ...