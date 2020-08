L’addio di Insigne a Callejon: “Mi mancherai, mi mancheranno le nostre risate” (Di domenica 9 agosto 2020) Lorenzo Insigne saluta il compagno di squadra e amico, Josè Maria Callejon. Per lo spagnolo l’esperienza al Napoli è ormai finita e il capitano gli dedica un addio emozionato e commovente. Su Instagram, ha pubblicato una foto con il numero 7 azzurro, sul campo, corredato dal seguente messaggio: “Caro Josè, purtroppo oggi le nostre strade si dividono. E’ stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni. Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo fantastico, un giocatore incredibile, un professionista esemplare. Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio, mi mancheranno le nostre risate e sì mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore. Ti auguro il meglio a te e alla tua fantastica famiglia. Buona fortuna amico ... Leggi su ilnapolista

