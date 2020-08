Juventus, su Dybala piomba il Real Madrid: proposta da capogiro per i bianconeri (Di domenica 9 agosto 2020) Il futuro di Dybala potrebbe aprire nuovo e clamorosi scenari. Nelle ultime ore, secondo Spormediaset, il Real Madrid sarebbe piombato su Dybala.L'IDEA DEL Realcaption id="attachment 981907" align="alignnone" width="1024" Juventus-Lecce Dybala (getty images)/captionTramite intermediari di fiducia, sarebbe arrivata in queste ore una prepotente offerta a da parte dei campioni di Spagna: cash più una pesantissima contropartita tecnica per una valutazione complessiva superiore ai 100 milioni. Due i giocatori che i merengues sarebbero disposti a mettere sul piatto per raggiungere la Joya: Isco o Toni Kroos, due nomi che potrebbero far vacillare le volontà della Juventus. I ... Leggi su itasportpress

Sport_Mediaset : Irrompe il #RealMadrid: super-offerta alla #Juve per #Dybala. I campioni di Spagna tornano alla carica per il numer… - DiMarzio : #Juventus, il saluto di #Dybala a #Sarri - tuttosport : #Juve, anche #Dybala saluta #Sarri: 'Grazie mister, ti auguro il meglio' ?? - FarajAs2011 : RT @Sport_Mediaset: Irrompe il #RealMadrid: super-offerta alla #Juve per #Dybala. I campioni di Spagna tornano alla carica per il numero di… - ItaSportPress : Juventus, su Dybala piomba il Real Madrid: proposta da capogiro per i bianconeri - -