Inter-Bayer Leverkusen, Conte non si fida: “guai ad avere rimpianti. Pirlo alla Juve? Sto diventando vecchio” (Di domenica 9 agosto 2020) La Final Eight di Europa League per l’Inter sta per cominciare, domani la formazione nerazzurra affronterà il Bayer Leverkusen nei quarti di finale della competizione, con l’obiettivo di strappare il pass per la semifinale. Emilio Andreoli/Getty ImagesAntonio Conte ha presentato oggi ai microfoni di Sky Sport la gara di domani, mettendo in guardia i suoi giocatori: “il Bayer è una squadra molto brava nelle ripartenza, con giocatori veloci e bravi nell’uno contro uno. Dovremo fare attenzione alla fase offensiva, per evitare di prendere dei contropiedi che potrebbero essere letali. Ci vuole grande attenzione, spesso queste partite vengono decise dai dettagli, noi dovremo essere molto bravi su quello e mi aspetto che il nostro lavoro esca fuori. ... Leggi su sportfair

Inter : ???? | BAYER LEVERKUSEN Volete sapere ?? cose sul nostro prossimo avversario in @EuropaLeague? Scopritele qui ??… - SkySport : Champions & Europa League, la guida tv su Sky ? Apre l'Inter lunedì contro il Bayer Leverkusen Mercoledì tocca all'… - SkySport : Inter-Bayer, tutto quello che c'è da sapere ? #InterBayer Lunedì 10 agosto Alle 21:00 Su Sky Sport Uno ? #SkyUEL… - Giorgiogigo : RT @Smg_1908: Qualcuno ha detto Inter-Bayer Leverkusen? - NerazzurroFra : RT @AndreaInterNews: Il tema #Pirlo da domani lo accantonerò perché ci sono cose più importanti (di calciatori e di cantanti, ovvero Inter-… -