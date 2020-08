Gattuso: “Pagati gli errori, ma che Napoli…” – VIDEO (Di domenica 9 agosto 2020) Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto al termine della sfida persa contro il Barcellona che ha sancito l’eliminazione degli azzurri Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto al termine della sfida persa contro il Barcellona che ha sancito l’eliminazione degli azzurri. Ecco le sue parole sulla prestazione vista ieri sera al Camp Nou: «Abbiamo giocato come dovevamo, abbiamo commesso qualche errore e lo abbiamo pagato pesantemente. Mi è piaciuta la squadra, abbiamo creato tanto e sono numeri importanti. Se poi commettiamo gli errori contro questi giocatori è normale prendere gol. I 19 giorni che non hanno giocato ci potevano aiutare, potevamo fare qualcosa in più, C’è tanta amarezza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

