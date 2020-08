Fiumicino, uomo morto in mare: faceva un bagno notturno, disposta autopsia (Di domenica 9 agosto 2020) morto un uomo di 43 anni durante un bagno notturno in mare a Fiumicino. Una tranquilla serata a riva per pescare è diventata fatale nei pressi di via del Pesce Luna. Sono stati i compagni di pesca del quarantatreenne a rinvenire il suo corpo senza vita. L’uomo si era appartato pochi minuti per gettarsi in … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Tragedia sul litorale di Fiumicino. Il cadavere di un uomo è stato trovato la scorsa notte sulla battigia nella zona di Pesce Luna, nel comune dell'area metropolitana di Roma. Secondo le prime informa ...

