Elisabetta Gregoraci in bikini versione cuoca – Foto (Di domenica 9 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci in bikini su Instagram dispensa consigli da cuoca ai suoi follower: “La vita è combinazione di pasta e magia”. Ma il decollete ruba la scena Elisabetta Gregoraci sempre più bella ed in forma. La show girl calabrese, una delle più amate dal pubblico italiano, si è mostrata in bikini su Instagram. In barca, sta probabilmente trascorrendo alcuni giorni di vacanza in un’estate in cui sta lavorando alacremente con “Battiti Live“, serate all’insegna della musica nelle piazze pugliesi, primo evento post lockdown. La Gregoraci, come detto, ha mostrato una forma davvero invidiabile. Ventre piatto ed un decollete davvero generoso trattenuto a fatica dal bikini ... Leggi su bloglive

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip” prenderà il via a settembre e già i motori sono riscaldati. Per la seconda edizione consecutiva, Alfonso Signorini è stato confermato al timone del reality ...

Lunedì 10 agosto, il palinsesto di Italia1 tornerà a suonare al ritmo della musica dell'estate. A partire dalle ore 21:10, infatti, andrà in onda il terzo appuntamento con Battiti Live. Alan Palmieri ...

