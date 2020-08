Aborto: cade l'ultimo tabù. La Ru486 si prende a casa (Di domenica 9 agosto 2020) Hanno vinto le donne e la salute. Ha perso chi ha pensato di fare battaglie ideologiche e demagogiche e antistoriche sulla pelle delle donne. Finalmente non sarà più obbligatorio il ricovero per ... Leggi su globalist

Hanno vinto le donne e la salute. Ha perso chi ha pensato di fare battaglie ideologiche e demagogiche e antistoriche sulla pelle delle donne. Finalmente non sarà più obbligatorio il ricovero per inter ...Novità sull’aborto. A parlare il Ministro Speranza. Sarà possibile assumere la pillola Ru486 non più fino alla settima settimana bensì fino alla nona e non sarà più necessario il ricovero. Previsione ...