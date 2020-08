Un modello 3D dell’esplosione di Beirut allontanerebbe l’ipotesi attentato. Ma le indagini continuano (Di sabato 8 agosto 2020) Un team di specialisti che lavorano per la multinazionale di edilizia civile ARUP, esperti di progettazione e sicurezza – anche contro fenomeni straordinari come le esplosioni – stanno lavorando alla realizzazione di una analisi «CFD blast», per ricostruire in 3D la dinamica dell’onda d’urto propagatasi dall’esplosione avvenuta a Beirut, partendo dal presupposto che il nitrato di ammonio abbia giocato un ruolo, come mostratoci in un articolo precedente dal professor Pellegrino Conte nei suoi calcoli preliminari. Hanno partecipato alla produzione di una prima rappresentazione – che anticipa un lavoro di analisi ancora in corso – Will Wholey, Christopher Stirling, Ian Bruce e Julia Abboud originaria di Beirut. La Computational Fluid Dynamics (CFD), permette di simulare digitalmente fenomeni ... Leggi su open.online

