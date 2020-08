Psg, diramata la lista dei convocati per lo stage a Faro: c’é Mbappé (Di sabato 8 agosto 2020) Il Psg ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte allo stage a Faro in vista del match di Champions contro l’Atalanta Il Paris Saint Germain ha diramato la lista dei 28 convocati per lo stage che si terrà a Faro in vista della partita di Champions League contro l’Atalanta. E’ presente Mbappé. Ecco l’elenco completo: Bulka, Innocent, Navas, Rico – Bakker, Bernat, Dagba, Diallo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Pembélé, Mbe Soh, Thiago Silva – Di Maria, Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Ruiz-Atil, Sarabia, Verratti – Choupo-Moting, Icardi, Kalimuendo, Mbappé, Neymar. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

