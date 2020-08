“Presi in giro dal Governo”, dopo il danno anche la beffa per il settore della ristorazione (Di sabato 8 agosto 2020) Ci si potrebbe stupire per le capacità inesauribili del Governo di superare i limiti della decenza. Neanche il tempo di annunciare il provvedimento per -secondo loro- aiutare uno tra i settori più colpiti dalla crisi economica pandemica, che subito l’esecutivo si tira indietro. Sembrerebbe infatti che il bonus per incentivare i consumi nei ristoranti e bar non sia più “una strada percorribile”, riferisce il Tempo. E pensare che proprio pochi giorni fa, Fipe Confcommercio aveva parlato di “segnali di interessamento nei confronti della categoria”. Talmente ‘anomalo’ l’interessamento che aveva mostrato il Governo verso il settore, proponendo il bonus, da farla sembrare una cosa speciale, quando la verità è che avrebbero dovuto ... Leggi su ilparagone

