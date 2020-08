Pd, Sarracino: Sud, impatto positivo con la fiscalità di vantaggio (Di sabato 8 agosto 2020) “La fiscalita’ di vantaggio avra’ un grande impatto positivo e significativo per tutte le imprese ed i lavoratori del sud”. Lo afferma il segretario del PD di Napoli Marco Sarracino. “Di questo importante risultato – aggiunge – va ringraziato il Governo ed in particolare il Ministro Provenzano che ha avuto il grande merito di far diventare la questione meridionale una vicenda di interesse nazionale. Si investe dunque sulla coesione sociale ed economica, si combatte il sommerso e si invogliano gli investimenti”. L'articolo Pd, Sarracino: Sud, impatto positivo con la fiscalità di vantaggio proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Alleanza tra PD e Movimento Cinque Stelle a Pomigliano: c’è il via libera del partito di Nicola Zingaretti. L’ok è giunto ieri pomeriggio, dopo una serie di incontri istituzionali e politici tenuti a ...

Prima il Pd di Napoli, poi Ciriaco De Mita. E ora sembra che anche Clemente Mastella inizia a essere insofferente per le troppe liste della coalizione di De Luca. Troppe 17 e molte senza riferimenti a ...

