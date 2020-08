Manlio Lomazzo candidato alle Regionali con “Più Campania in Europa” (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAiello del Sabato (Av) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa inviata da Manlio Lomazzo, che si candida alle prossime elezioni Regionali con “Più Campania in Europa”. “Mi candido perché voglio che il consiglio regionale diventi il teatro di un cambiamento epocale per la nostra terra, con una Campania finalmente più europea. Per farlo però c’è bisogno di iniziare a pensare la politica diversamente da come in questi anni ci hanno tristemente abituati a fare“. Così Manlio Lomazzo, 36 anni, consigliere comunale di Aiello del Sabato, annuncia la sua candidatura alle elezioni Regionali del 20 e 21 settembre con la lista ... Leggi su anteprima24

