Grecia: non sarà più possibile mangiare carne di cavallo. Vietata la macellazione (Di sabato 8 agosto 2020) Grecia: non sarà più possibile mangiare carne di cavallo. Vietata la macellazione dei cavalli e quindi, come per i cani e i gatti, il loro uso nella produzione di carne, pellame, medicinali e prodotti vari. Un risultato ottenuto dopo una lunga battaglia portata avanti dalle associazioni greche Hellenic Animal Welfare Federation e Ippothesis. La Grecia dice addio alla carne di cavallo. Ma anche al loro uso nella produzione di pellame e medicinali. Il divieto è inserito in un emendamento alla legge del 2012, la 4711 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale greca il 29 luglio 2020. “È vietato l’allevamento e l’utilizzo di animali per i combattimenti e per ... Leggi su limemagazine.eu

