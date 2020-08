Elezioni regionali: sondaggi, centrosinistra in difficoltà nelle Marche e in Puglia. In Toscana la Ceccardi insegue Giani (Di sabato 8 agosto 2020) In Toscana Giani è dato al 44 - 48%, la Ceccardi al 38,5% - 42,5%, la grillina Irene Galletti all 6 - 10%, mentre non ci sarebbe lotta in Liguria e Veneto, con i presidenti uscenti di centrodestra in grande vantaggio, le altre regioni in bilico Leggi su firenzepost

elenabonetti : Con emozione oggi ho controfirmato il decreto sulla doppia preferenza di genere nelle elezioni regionali in Puglia,… - berlusconi : Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha riunito oggi i vertici del Movimento per fare il punto sulla s… - msgelmini : Se il #centrodestra vince anche le elezioni regionali di settembre, sarà uno sfratto esecutivo per questa maggioran… - FirenzePost : Elezioni regionali: sondaggi, centrosinistra in difficoltà nelle Marche e in Puglia. In Toscana la Ceccardi insegue… - sabri1271 : RT @piergiuseppe36: @matteosalvinimi Il #governoclandestino vuole scatenare una nuova pandemia così blocca le elezioni regionali e mantiene… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni Regionali e Comunali quando e come si vota e si presentano le liste con precisione: le elezioni al tempo del Covid Positanonews Trasporti, la guerra intestina alla sinistra

di Sergio Rossi Arriva a lambire le elezioni di settembre l’onda lunga di questo incredibile scontro sul trasporto pubblico locale. E’ormai un "guerra " senza quartiere che ha come epicentro il cuore ...

"Cercasi ragazze in topless per un film". L'appello dell'assessora candidata alle Regionali in Puglia

“La produzione cerca uomini e donne di carnagione scura tra i 20 e i 75 anni, un gruppo musicale e ragazze tra i 20 e i 30 anni per una scena in topless”. “Un’occasione da prendere al volo”. Un annunc ...

di Sergio Rossi Arriva a lambire le elezioni di settembre l’onda lunga di questo incredibile scontro sul trasporto pubblico locale. E’ormai un "guerra " senza quartiere che ha come epicentro il cuore ...“La produzione cerca uomini e donne di carnagione scura tra i 20 e i 75 anni, un gruppo musicale e ragazze tra i 20 e i 30 anni per una scena in topless”. “Un’occasione da prendere al volo”. Un annunc ...