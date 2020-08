Ciclismo, Wout van Aert trionfa alla Milano-Sanremo (Di sabato 8 agosto 2020) Wout van Aert vince la Milano-Sanremo 2020. Il belga si impone in volata su Julian Alaphilippe. Sanremo (IMPERIA) – Wout van Aert vince la Milano-Sanremo 2020. Dopo il successo alle Strade Bianche, il corridore della Jumbo-Visma si ripete nella classicissima mettendo il timbro per la prima volta nella sua storia. Una volata magistrale per il belga che sul traguardo in via Roma è riuscito a tenere dietro il vincitore della scorsa edizione Julian Alaphilppe. Alle loro spalle il gruppo degli inseguitori regolato da Michael Matthews davanti a Peter Sagan e Giacomo Nizzolo. “E’ bellissimo vincere questa corsa” Una prima volta per Wout van Aert che, al termine della ... Leggi su newsmondo

RaiSport : ????? La premiazione della #MilanoSanremo L'edizione numero 111 della #Classicissima è stata vinta da Wout #VanAert… - paolorm2012 : RT @RaiSport: ????? La premiazione della #MilanoSanremo L'edizione numero 111 della #Classicissima è stata vinta da Wout #VanAert davanti a… - fabrydami : RT @RaiSport: ????? La premiazione della #MilanoSanremo L'edizione numero 111 della #Classicissima è stata vinta da Wout #VanAert davanti a… - HiroasaTokifuka : RT @RaiSport: ????? La premiazione della #MilanoSanremo L'edizione numero 111 della #Classicissima è stata vinta da Wout #VanAert davanti a… - BusinessClass99 : RT @RaiSport: ????? La premiazione della #MilanoSanremo L'edizione numero 111 della #Classicissima è stata vinta da Wout #VanAert davanti a… -