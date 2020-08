Untamed: Bad Robot produrrà la serie tratta dal libro di Glennon Doyle (Di venerdì 7 agosto 2020) Il libro Untamed scritto da Glennon Doyle verrà adattato in una nuova serie televisiva prodotta dalla Bad Robot di J.J. Abrams. Untamed, l'autobiografia scritta da Glennon Doyle, diventerà una serie televisiva prodotta dalla Bad Robot di J.J. Abrams. I diritti per il piccolo schermo dell'opera sono stati al centro di un'accesa battaglia tra case di produzione ed è stata la società fondata dal regista di Star Wars a conquistare l'ambita possibilità di sviluppare il progetto. Jessie Nelson, già showrunner d Little Voice, è stata coinvolta nella nuova serie in veste di produttrice esecutiva in collaborazione con Glennon ... Leggi su movieplayer

