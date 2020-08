Unipol e UnipolSai, risultati primo semestre in crescita (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – risultati in crescita per Unipol e UnipolSai , che a dispetto dell’impatto del lockdown sulla raccolta, hanno beneficiato del crollo dei sinistri dovuto alla minore circolazione di auto, evidenziando così una crescita degli utili ed un miglioramento della solidità patrimoniale. risultati che consentono l Gruppo di confermare, per l’anno in corso, un andamento reddituale della gestione in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Industriale 2019-2021. Unipol Holding Unipol ha chiuso il 1° semestre con un utile netto consolidato di 617 milioni di euro, rispetto ai 353 milioni del 2019. Il dato dell’anno precedente però è normalizzato, determinato escludendo gli ... Leggi su quifinanza

