Trovata morta nel bagno di un residence, sospetto truffa prima del suicidio (Di venerdì 7 agosto 2020) L’imprenditrice 48enne si è tolta la vita in un residence a Cattolica. Ma qualcosa non convince gli inquirenti: la donna potrebbe aver subito una truffa il giorno prima del suicidio, causato dai debiti Si sarebbe uccisa perché schiacciata dai debiti e incapace di reagire dopo le ultime mosse infelici sul piano finanziario. Ma a dare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fanpage : Il figlio, rimasto ferito in strada, l’ha trovata morta in casa #Beirut - CdT_Online : La donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Beirut - L’Ue mobilita 33 milioni di euro per aiutare il… - UnioneSarda : #Sardegna - Mistero a #Sassari, 25enne trovata morta in casa - TgrSardegna : RT @TgrRai: #Sassari. Trovata morta 25enne nel suo appartamento. I @_Carabinieri_ , allertati dai familiari della ragazza, non hanno trovat… - FlaviaCorda : RT @TgrRai: #Sassari. Trovata morta 25enne nel suo appartamento. I @_Carabinieri_ , allertati dai familiari della ragazza, non hanno trovat… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovata morta Trovata morta nel bagno Forse vittima di una truffa il Resto del Carlino Orrore a Sarno: assalito da uno sciame d’api, muore un uomo

Non ce l’ha fatta dopo avere subito numerose punture. Così un uomo di 65 anni, Michele Annunziata, è morto a Sarno, dopo essere stato preso di mira da uno sciame di api. La tragedia si è consumata ier ...

65 anni, trovata morta in casa a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – E’ stata trovata morta nella sua abitazione in via del Pavone; una donna di 65 anni si sarebbe tolta la vita impiccandosi dopo essersi chiusa dentro.

Non ce l’ha fatta dopo avere subito numerose punture. Così un uomo di 65 anni, Michele Annunziata, è morto a Sarno, dopo essere stato preso di mira da uno sciame di api. La tragedia si è consumata ier ...NewTuscia – VITERBO – E’ stata trovata morta nella sua abitazione in via del Pavone; una donna di 65 anni si sarebbe tolta la vita impiccandosi dopo essersi chiusa dentro.