Regionali 2020, sondaggio Dire-Tecnè: ora è 4 a 2 per il centrodestra (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA – Partita aperta in 5 delle 6 regioni che andranno a votare il prossimo 20 e 21 settembre. Stando al sondaggio Dire-Tecnè, infatti, nel Veneto la partita è già chiusa, con il Governatore Luca Zaia rieletto a furor di popolo con più di 50 punti di distacco rispetto al candidato del centrosinistra.SONDAGGIO REGIONALI VENETOSONDAGGIO REGIONALI LIGURIASONDAGGIO REGIONALI TOSCANASONDAGGIO REGIONALI MARCHESONDAGGIO REGIONALI CAMPANIASONDAGGIO REGIONALI PUGLIA Leggi su dire

ivanscalfarotto : Regionali 2020, parla Scalfarotto: «Io riformista contro tutti» - repubblica : Covid, il Comitato esperti spinge per obbligo distanziamento anche sui treni regionali [aggiornamento delle 20:34] - fattoquotidiano : Caso camici, l’ex dg (indagato) della centrale acquisti di Regione Lombardia promosso coordinatore delle società re… - vito_batt : RT @Beatric09656317: Italia Viva e +Europa, insieme per le elezioni regionali della Toscana: Italia Viva e +Europa, il terzo polo sta cresc… - AnimaCeleste : RT @mariamacina: Italia Viva e +Europa, insieme per le elezioni regionali della Toscana: Italia Viva e +Europa, il terzo polo sta crescendo… -