Orrore a Monza | anziana muore in ospedale | il marito confessa di averla strangolata

Un anziano ottantenne è stato arrestato nel pomeriggio di oggi dai carabinieri a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, dopo aver confessato di aver volutamente causato la morte della moglie 86enne, Rosalba Teresa Rocca, ricoverata dalla mattina del 4 agosto all'ospedale di Vimercate e morta la scorsa notte. La donna era stata ricoverata tre giorni fa dopo che la nipote della coppia aveva chiamato il 118, avvisata a sua volta dal nonno intorno alle 6.30 di quella mattina che la nonna era caduta in seguito a un malore. Questa la versione ribadita dall'uomo ai soccorritori arrivati nella piccola villetta di Brugherio dei coniugi. I medici del pronto soccorso, però, si sono resi conto che i segni sul collo della vittima erano compatibili con uno strangolamento e hanno informato i carabinieri.

La Procura di Palermo sta indagando sulla morte di un bambino di neanche 4 mesi morto ieri all’ospedale dei Bambini, dove era stato accompagnato dai genitori disperati. I medici hanno provato a rianim ...

Giorgio Mastrota ha rivelato che lui e Floribeth Gutierrez (madre dei suoi ultimi due figli) hanno deciso di rinviare le loro nozze a causa dell’emergenza Coronavirus. Giorgio Mastrota rinvia le nozze ...

