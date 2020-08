Napoli, parla Osimhen: “I soldi non mi interessano, voglio fare la storia. Se sono qui è solo grazie a una persona” (Di venerdì 7 agosto 2020) Colpo davvero importante quello messo a segno dal Napoli che nei giorni scorsi ha chiuso per Victor Osimhen. L'attaccante francese proveniente dal Lille è l'acquisto più caro della storia del club partenopeo e vorrà stupire tutti fin dalla sua prima stagione in Serie A. Il centravanti nigeriano classe '98, nel corso dell'intervista concessa a Sport 1 (Germania), ha ricordato la sua avventura in Bundesliga e si è poi proiettato alla nuova esperienza con la maglia azzurra.Barcellona-Napoli, l’ex Inler carica gli azzurri: “Contro i blaugrana impresa possibile. Covid-19? Ha cambiato tutto, il Barça…”"L’avventura al Wolfsburg andò male perché ero giovane, alla mia prima volta in Europa. Era tutto troppo diverso da casa e il club non ha ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Napoli parla #DeLaurentiis: '#Osimhen operazione importante, da oltre 100 mln. #Milik è sul mercato' - Mediagol : #Napoli, parla Osimhen: “I soldi non mi interessano, voglio fare la storia. Se sono qui è solo grazie a una persona” - Mediagol : #Napoli, parla Osimhen: 'I soldi non mi interessano, voglio fare la storia. Se sono qui è solo grazie a una persona… - sportli26181512 : #Napoli, parla Osimhen: 'Arrivo in un club glorioso, voglio far bene': L'attaccante: 'Qui hanno giocato Maradona, H… - alessiomagno1 : @EmilioSimone1 @TreStelle1 @neap_psycho Quindi non è sto fenomeno di cui si parla, secondo me ovviamente. Io credo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli parla Napoli, parla Osimhen: “I soldi non mi interessano, voglio fare la storia. Se sono qui è solo grazie a una persona” Mediagol.it Koulibaly: “Il razzismo? Mi vergognavo di essere in campo, mi hanno spezzato il cuore”

Kalidou Koulibaly in un'intervista al sito ufficiale della Uefa ha parlato di un argomento purtroppo ancora molto attuale, ovvero quello del razzismo nel mondo del calcio. Il difensore del Napoli che ...

Io e Te, Samanta Togni si confessa da Diaco con il marito. E parla di Ballando

Nel salotto dei sentimenti di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato, in occasione della puntata di venerdì 7 agosto 2020, Samanta Togni e il marito Mario Russo, chirurgo estetico attivo tra Roma e Duba ...

Kalidou Koulibaly in un'intervista al sito ufficiale della Uefa ha parlato di un argomento purtroppo ancora molto attuale, ovvero quello del razzismo nel mondo del calcio. Il difensore del Napoli che ...Nel salotto dei sentimenti di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato, in occasione della puntata di venerdì 7 agosto 2020, Samanta Togni e il marito Mario Russo, chirurgo estetico attivo tra Roma e Duba ...