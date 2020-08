Movimento 5 Stelle, Giulia Grillo lascia ufficialmente il partito (Di venerdì 7 agosto 2020) L’ex ministra della Salute Giulia Grillo ha abbandonato definitivamente il Movimento 5 Stelle. Il motivo principale sono i conflitti interni Uno dei partiti di Governo perde pezzi. Anzi, un pezzo solo, ma davvero importante. Infatti, l’ex ministra della Salute Giulia Grillo ha deciso ufficialmente di lasciare il Movimento 5 Stelle. L’ormai ex esponente del partito fondato da Beppe Grillo ha deciso di annunciarlo tramite un’intervista a La Stampa, dove ha spiegato tutti i motivi legati alla sua decisione. Sicuramente, uno di questi è legato alle condizioni del Movimento stesso, che ormai ha smarrito la bussola e ha perso tantissima della ... Leggi su zon

