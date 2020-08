Marco Travaglio e Salvini spiaggiato al Papeete un anno fa (Di venerdì 7 agosto 2020) Good old times. Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano oggi ricorda che il 7 agosto di un anno fa Matteo Salvini dava il via alla crisi del Papeete e ci racconta come è andata la storia da un punto di vista privilegiato: quello di Giuseppe Conte. Conte, basito, gli fa più o meno questo discorso: “Ti avevo già detto dopo la tua vittoria alle Europee che, se volevi, si poteva andare al voto anche il giorno dopo. Tra l’altro avevi il pretesto degli attacchi ricevuti dal M5S in campagna elettorale. Ma tu hai detto no. E l’hai ribadito anche pubblicamente, per due mesi. Anche quando il presidente Mattarella ha fatto notare che, per sciogliere le Camere e votare in settembre in tempo per formare un nuovo governo e approvare la ... Leggi su nextquotidiano

ilriformista : Caso #Consip, solo @marcotravaglio può farci capire come andarono le cose L'articolo di @PieroSansonetti - clikservernet : Marco Travaglio e Salvini spiaggiato al Papeete un anno fa - Noovyis : (Marco Travaglio e Salvini spiaggiato al Papeete un anno fa) Playhitmusic - - FredAlanFord : RT @laura_maffi: E Salvini finì spiaggiato di Marco Travaglio 7 agosto 2019. Salvini, reduce dalle pirotecniche vacanze al Papeete Beach di… - laura_maffi : E Salvini finì spiaggiato di Marco Travaglio 7 agosto 2019. Salvini, reduce dalle pirotecniche vacanze al Papeete B… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Travaglio Nicola Porro contro Marco Travaglio: "Tutti pirla tranne Giuseppe Conte?". Licenziamenti, l'affondo contro il premier Liberoquotidiano.it Marco Travaglio e Salvini spiaggiato al Papeete un anno fa

Good old times. Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano oggi ricorda che il 7 agosto di un anno fa Matteo Salvini dava il via alla crisi del Papeete e ci racconta come è andata la storia da un punto di ...

Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...

Good old times. Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano oggi ricorda che il 7 agosto di un anno fa Matteo Salvini dava il via alla crisi del Papeete e ci racconta come è andata la storia da un punto di ...Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...