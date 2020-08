Manchester City-Real Madrid, i diffidati di entrambe le squadre a rischio squalifica (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono due i diffidati tra Manchester City e Real Madrid a rischio squalifica in caso di passaggio del turno ai quarti. Prima del match dell’Etihad Stadium, infatti, sono in diffida due giocatori dei Galacticos, ossia Luka Modrid e Federico Valverde: in caso di ulteriore giallo per il croato e l’uruguaiano, arriverebbe un turno di stop. Qualora invece non dovesse arrivare l’ammonizione, i giocatori in questione non sarebbe più in diffida nei quarti a causa del nuovo regolamento della competizione. I diffidati DELLA JUVENTUS IL REGOLAMENTO DEI diffidati Leggi su sportface

