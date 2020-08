Mamma e figlio scomparsi in Sicilia, si indaga su 2 fronti: nessun riscontro da segnalazioni. La cognata: “Non aveva problemi in famiglia” (Di venerdì 7 agosto 2020) Due fronti di ricerche ma ancora nessuna certezza. La task force lavora senza sosta da ormai cinque giorni, ma di Viviana Parisi, di 43 anni, e del figlio Gioele, di 4 anni, non c’è ancora traccia. I due sono scomparsi lunedì dopo un piccolo incidente lungo la Messina-Palermo, all’altezza di Caronia. “Stiamo indagando coordinati dalla Procura, attenzionando due fronti per le indagini – ha spiegato ai cronisti il capo della squadra mobile di Messina, Antonio Sfameni – Nel primo caso stiamo focalizzando la nostra attenzione insieme alle altre forze dell’ordine su Caronia e i paesi limitrofi dove è stata trovata l’auto della donna e stiamo sentendo tutti i familiari, gli amici e i conoscenti anche per ricostruire possibili ... Leggi su ilfattoquotidiano

