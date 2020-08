Lutto a Napoli: morto l’imprenditore Ciro Di Natale – VIDEO (Di venerdì 7 agosto 2020) morto l’imprenditore Ciro Di Natale, aveva 70 anni e aveva creato il marchio di abbigliamento Camomilla: Lutto a Napoli per la sua scomparsa. morto nelle scorse ore a Napoli, a 70 anni l’imprenditore Ciro Di Natale, che è l’ideatore del noto brand di abbigliamento Camomilla. Il suo primo negozio venne aperto in Piazza Dante a … L'articolo Lutto a Napoli: morto l’imprenditore Ciro Di Natale – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Morto l'imprenditore Ciro Di Natale, aveva 70 anni e aveva creato il marchio di abbigliamento Camomilla: lutto a Napoli per la sua scomparsa. Morto nelle scorse ore a Napoli, a 70 anni l'imprenditore ...