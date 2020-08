Louis Vuitton, la collezione uomo sfila a Shanghai (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo la prima tappa di Parigi, la collezione Louis Vuitton per la prossima primavera-estate fa tappa a Shanghai. Lo show è trasmesso in streaming su tutte le piattaforme digitali, anche se è una vera e propria sfilata con tanto di pubblico, esclusivamente cinese, seduto uno accanto all'altro, a farsi aria con ventaglio. (Poche le mascherine). Sullo sfondo dell'Oil Tank Art Center i modelli escono da container monogrammati, tra nuvole di ovatta portate da uomini in tuta colorata, gabbiani, dragoni, ed enormi figure gonfiabili che ritraggono i personaggi del cartone animato di lancio del progetto The adventures of Zoooom with friends. La colonna sonora è firmata da Lauryn Hill, che si esibisce live in collegamento dagli Stati Uniti, e che a fine show ringrazia Virgil Abloh e la maison ... Leggi su gqitalia

