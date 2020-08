Lopetegui non si sente favorito: “Nel calcio non si vive di ipotesi” – VIDEO (Di venerdì 7 agosto 2020) Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, è intervenuto al termine del match vinto contro la Roma. Ecco le sue parole Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, è intervenuto al termine del match vinto contro la Roma. Ecco le sue parole: «Il nostro pensiero è unicamente alla prossima partita. È l’unica cosa che conta e alla quale dobbiamo pensare. Il resto sono solo ipotesi e nel calcio non si vive di ipotesi. Non si pensa a ciò che si potrebbe fare ma a quello che si deve fare. Oggi abbiamo disputato un’ottima partita contro un’ottima squadra». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24

Europa League, la Roma non festeggia il cambio di proprietà: il Siviglia vince e la elimina

La Roma paga le solite amnesie difensive e saluta l’Europa League agli ottavi di finale. Sfuma la possibilità di giocarsi le Final Eight, a rimanere in Germania è invece il Siviglia che sfrutta nel mi ...

