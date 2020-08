Juve, la ricetta di Sarri: «Lucidità e pazienza. Così si può rimontare» (Di venerdì 7 agosto 2020) Come vive il pessimismo dell'ambiente? «Sono agnostico, non leggo e non guardo niente. Vincere lo scudetto è un'abitudine ma è un evento straordinario, non ordinario» Leggi su cronacaqui

Juve, la ricetta di Sarri: «Lucidità e pazienza. Così si può rimontare»

L’allenatore bianconero Maurizio Sarri. Stagione, faccia e futuro: è in tutto in palio all’Allianz Stadium nella sfida di questa sera (ore 21, il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lio ...

Roma fuori dall'Europa. Sarri: “Occhio al Lione” VIDEO

Il Bayer Leverkusen invece batte il Rangers Glasgow 1-0 e ai quarti affronterà l'Inter. – Il Siviglia batte Roma 2-0 agli ottavi di finale dell'Europa League a Duisburg in Germania e vola ai quarti gr ...

