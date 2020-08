Dj scomparsa col figlio, parla la cognata:”È in stato confusionale e vaga” (Di venerdì 7 agosto 2020) Dj scomparsa col figlio, parla la cognata:”È in stato confusionale e vaga”. La donna afferma che Viviana non abbia alcun problema con la famiglia Proseguono le ricerche di Viviana Parisi e del figlio Gioele, 4 anni, scomparsi qualche giorno fa a Caronia (Messina). Secondo Mariella Mondello, cognata della donna, “mia cognata è in stato confusionale … L'articolo Dj scomparsa col figlio, parla la cognata:”È in stato confusionale e vaga” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

chetempochefa : “Quando ho debuttato col Vicenza lavoravo anche nell’officina di mio padre. La semplicità, i valori che mi hanno tr… - rep_palermo : Dj scomparsa col figlio, la cognata: 'Nessun problema con famiglia' [aggiornamento delle 16:31] - infoitinterno : Dj scomparsa col figlio, la cognata: 'Nessun problema con famiglia' - AnsaSicilia : Dj scomparsa col figlio:cognata,nessun problema con famiglia. 'E' in stato confusionale e vaga, non stava bene' |… - rep_palermo : Dj scomparsa col figlio, la cognata: 'Nessun problema con famiglia' [aggiornamento delle 15:04] -