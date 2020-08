Coronavirus, Pierluigi Lopalco: “I focolai sono causati da chi va in giro con la febbre” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Con la febbre si sta a casa, abbiamo avuto importanti focolai” di Coronavirus “causati anche da professionisti che sono andati in giro con la febbre, questo oggi non è ammissibile“. E’ la raccomandazione fatta dal professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force regionale pugliese per l’emergenza Coronavirus (e candidato al Consiglio regionale), al termine della riunione che si e’ svolta questa mattina in prefettura a Bari per fare il punto sulla pandemia. “Dobbiamo convivere con il virus che circola – ha ricordato Lopalco – oggi il virus lo conosciamo, sappiamo come gestirlo. Dobbiamo trasformare quella che sino a ieri era una emergenza ... Leggi su meteoweb.eu

«Con la febbre si sta a casa, abbiamo avuto importanti focolai» di Coronavirus «causati anche da professionisti che sono andati in giro con la febbre, questo oggi non è ammissibile». È la raccomandazi ...

Un caso alle Raccorderie di Marcaria: indagine epidemiologica su duecento dipendenti

Segnalazione dell’azienda ad Ats dopo che un operaio si è rivolto al suo medico ed è risultato contagiato: «Benvenga lo screening» MARCARIA. Un’indagine epidemiologica anti-Covid 19 è scattata anche ...

